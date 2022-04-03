Музыкант Игорь Бутман женился на уроженке Челябинска

Девушка двое младше своего избранника

Известный саксофонист Игорь Бутман женился на уроженке Челябинска Анне Львовой, которая моложе его на 32 года. Свадебные фото молодожены выложили на своих страницах в социальных сетях.

60-летний музыкант и 28-летняя журналистка расписались 1 апреля в одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга, а затем устроили фотосессию в Юсуповском дворце. После церемонии Анна выложила на своих страницах в социальных сетях несколько фотографий.

«Наш волшебный день»,— так подписала снимки новоиспеченная супруга.

«Люблю тебя!»— ответил ей Игорь Бутман.

Известно, что на свадьбе присутствовали многие звезды российский эстрады.

Предложение руки и сердца музыкант сделал челябинке летом прошлого года, все это время они готовились к торжеству.

Анна Львова родилась в Челябинске, после школы окончила факультет музыкального искусства Южно-Уральского Государственного института искусств им. П.И. Чайковского, а затем работала журналистом. Несколько лет назад она взяла интервью у Игоря Бутмана для городского управления культуры, и именно в тот день очаровала музыканта. Вскоре девушка переехала в Москву и устроилась работать в его коллектив, помогая с организацией концертов и фестивалей.