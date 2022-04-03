Известный саксофонист Игорь Бутман женился на уроженке Челябинска Анне Львовой, которая моложе его на 32 года. Свадебные фото молодожены выложили на своих страницах в социальных сетях.
60-летний музыкант и 28-летняя журналистка расписались 1 апреля в одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга, а затем устроили фотосессию в Юсуповском дворце. После церемонии Анна выложила на своих страницах в социальных сетях несколько фотографий.
«Наш волшебный день»,— так подписала снимки новоиспеченная супруга.
«Люблю тебя!»— ответил ей Игорь Бутман.
Известно, что на свадьбе присутствовали многие звезды российский эстрады.
Предложение руки и сердца музыкант сделал челябинке летом прошлого года, все это время они готовились к торжеству.
Анна Львова родилась в Челябинске, после школы окончила факультет музыкального искусства Южно-Уральского Государственного института искусств им. П.И. Чайковского, а затем работала журналистом. Несколько лет назад она взяла интервью у Игоря Бутмана для городского управления культуры, и именно в тот день очаровала музыканта. Вскоре девушка переехала в Москву и устроилась работать в его коллектив, помогая с организацией концертов и фестивалей.