Музыкальный фестиваль в Териберке: почему южноуральцы едут за музыкой в Арктику?

С 2015 года в Заполярье проходит музыкальный фестиваль, где выступают питерские группы

С музыкальным фестивалем связан типичный образ — это танцы под солнцем на открытой площадке, яркие футболки и громкая музыка теплых ночей. А что если южные песчаные пляжи заменить арктическим пейзажем, где солнце летом светит все 24 часа? Почему со всей России едут слушать петербургских музыкантов в Заполярье и как превратить поездку на Север в приключение, рассказывают на портале «Люди Севера».

Фестиваль проходит рядом с Батарейским водопадом, который впадает в море. Несмотря на его величественный и отчасти пугающий вид, он стал одной из самых популярных достопримечательностей среди посетителей фестиваля, которые ищут новые углы, чтобы сфотографировать его. Скорее всего, водопад назвали Батарейским, потому что раньше все побережье было заставлено военными батареями. Сейчас осталось всего несколько, но они уже заброшены.

А в перерывах между выступлениями групп стоит обязательно попробовать северную кухню. Хит — это, конечно, крабы, которых с Камчатки привезли сюда советские биологи — с морским деликатесом здесь даже жарят беляши. Крабов сейчас в Баренцевом море с избытком. В меню местных ресторанов также морская рыба, морепродукты, а для любителей мяса — оленина.

На Севере есть еще одно развлечение, которое ассоциируется скорее с югом — серфинг. Покорение арктических волн — это не только настоящий вызов для опытного серфера, но и возможность пережить всплеск ярких эмоций не в Австралии, на Бали или в Марокко, куда придется сейчас добираться долго и с несколькими пересадками, а в родной стране. Опытные и начинающие серферы приезжают со всей страны, чтобы доказать, что встреча с морем — южным или северным — это всегда радость и счастье.

Путешественникам, которые собираются на Север впервые, знатоки советуют не забыть захватить дождевик и москитную сетку. Это, как правило, не упоминается ни в одном путеводителе — только на сайте «Люди Севера». Дело в том, что в Мурманске обитают около 20 видов комаров, которые по габаритам примерно одинаковы со своими сородичами из средней полосы, но укус их гораздо более болезненный и может превратиться даже в небольшой отек.

Вещи с собой лучше брать как теплые, так и легкие, так как погода даже летом переменчива, и в июле внезапно может пойти снег. К вещам лучше всего положить плотную маску для сна. Не факт, что в месте, где вы будете ночевать, будут плотные шторы, которые не пропустят солнечные лучи. Соблюдая режим, вы сможете реализовать все то, что запланировали заранее, и напитаться той самой северной энергией, за которой сюда едут под самыми разными предлогами — серфинг, музыкальный фестиваль, пейзажи тундры и ледяных морей.