Музыкальное приношение: ЮУрГИИ пригласил семьи челябинских солдат на концерт в честь Дня матери

С праздником женщин поздравили солисты и коллективы института

Концерт, посвященный Дню матери, собрал полный зал Южно-Уральского государственного института искусств им. П. И. Чайковского. Главными гостями праздника стали жены и матери воинов, которые находятся сегодня в зоне специальной военной операции, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Номера коллективов и солистов института — а для зрителей выступали симфонический оркестр, гитаристы, баянисты, вокалисты, хор и ансамбль — перемежались теплыми словами от официальных лиц.

Так, начальник управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрий Семенов передал самые добрые пожелания от вице-губернатора Анатолия Векшина.

«Материнская любовь делает нас сильнее и увереннее, помогает преодолевать жизненные трудности и верить себя. В этот праздничный день мы говорим слова благодарности мамам наших героев, сражающихся в зоне специальной военной операции. Не раз в истории внешние силы бросали вызов нашей стране, и всегда женщины — жены, подруги, сестры и матери — были готовы на него ответить, быть поддержкой и опорой для мужей, братьев и сыновей»,— говорится в поздравлении заместителя главы региона.

Ему вторит председатель Общественной палаты Челябинской области.

«Не умаляя заслуг наших солдат, хочу сказать, что именно вы — причина, по которой они могут и готовы отдать долг Родине и делают это. Они спокойны за свой дом, потому что знают, какие вы сильные, стойкие и верные, знают, что позаботитесь обо всех за двоих, воспитаете в детях гордость за своих отцов, уважение к ним и их подвигу. Это благодаря вам ваш очаг продолжает гореть ярким огнем, который послужит маяком для наших солдат, когда наступит время»,— сказал Николай Дейнеко.

Пользуясь случаем, он поблагодарил также всех волонтеров, которые поддерживают участников СВО: шьют теплые вещи, плетут маскировочные сети, делают окопные свечи и собирают гуманитарную помощь для фронта. Не просто помощь, а именные посылки регулярно отправляет в зону СВО председатель комитета солдатских матерей Карталинского района Светлана Гаврилкова. «Мать всех солдат» называют ее в районе. Сын Светланы Борисовны погиб в 2001 году в Чечне, и с тех пор у нее больше двухсот сыновей.

«С войной ложусь, с войной встаю. Постоянно на связи с ребятами. Спасибо главе района Вдовину Анатолию Геннадьевичу — дает машину, собираем гуманитарку и через Магнитогорск адресно каждому отправляем»,— рассказала она.

Мать одного из карталинских воинов, которая тоже была приглашена на концерт, подтверждает.

«От Светланы Борисовны я узнала, что мой Володя ранен. Но жив — и это главное. Ждем его все вместе: я, жена-красавица и двое детей. Но пока знаю, что как подлечится — снова на фронт. Такой он. Так и в прошлом году: отказался от брони и ушел. Сказал только: „Мама, я иначе не могу, это Родина, там мои друзья“. Понимаем. Но очень ждем домой»,— говорит Светлана.

Были в зале и женщины, которые своих героев больше никогда не увидят. В честь их сыновей замглавы Советского района Челябинска Татьяна Пашкова объявила минуту молчания.

Добавим, перед концертной программой Комитет семей воинов Отечества Челябинской области и Общественная палата организовали сбор гуманитарной помощи для участников СВО.