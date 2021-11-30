Мужчины и женщины назвали желанные новогодние подарки

Специалисты опросили три тысячи россиян

Большинство мужчин хотят получить в подарок на Новый год от своей второй половины нечто нематериальное — любовь и внимание, при этом второй по популярности запрос — гаджеты. Замужние женщины мечтают о драгоценностях, а незамужние — о новом телефоне. В опросе SuperJob приняли участие три тысячи человек, состоящих в браке или отношениях.

Девятнадцать процентов мужчин, отвечая на вопрос о новогоднем подарке, называют внимание и любовь супруги или девушки в праздничный вечер, среди них 25% — холостые, а 16% — женатые. Получить от любимой новый телефон или планшет хотели бы 8% мужчин, 12% женщин планируют сделать такой подарок. Ювелирные украшения хотели бы лишь 4% представителей сильного пола, а покупку мужского украшения планируют 7% женщин. Еще 4% мужчин хотели бы получить на Новый год деньги — их подарят 3% женщин. Одежда порадовала бы 3% респондентов. Получить в подарок что-то вкусное хотят 3% мужчин, еще столько же ждут сюрпризов.

«Женщины чаще всего хотят получить от своей второй половины драгоценности: об украшениях мечтает каждая десятая (10%), причем такое желание более характерно для замужних дам (11% против 7% среди незамужних). Уже запланировали покупку такого подарка для любимой 9% мужчин, однако чаще, напротив, холостые, чем женатые (15% против 7%). 8% женщин очень ждут, что мужья и возлюбленные преподнесут им новый гаджет — сделать это собирается ровно такое же количество мужчин (чаще холостые, чем женатые). Для 7% дам лучшим новогодним подарком было бы путешествие, но организовать его собираются только 2% представителей сильного пола», — сообщает SuperJob.

Семь процентов женщин обрадовались бы хорошим духам, причем замужние ждут их чаще, чем незамужние, однако купить в подарок возлюбленной парфюм собираются только 2% мужчин. Для 6% респонденток в новогодний вечер важно только внимание и любовь второй половины. Оказать особые знаки внимания возлюбленной собираются 7% мужчин. С нетерпением ждут сюрприза 6% женщин, а готовят приятную неожиданность только 3% представителей сильного пола. Получить в подарок от любимого деньги хотят 5% опрошенных, подарить их намерено столько же мужчин. Три процента опрошенных женщин мечтают об ужине от второй половины, заняться этим собираются 4% мужского населения. Одежда порадовала бы 3% респонденток, об автомобиле мечтают 2% женщин, но получат такой презент считанные единицы.