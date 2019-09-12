Мужчину отправили в тюрьму за неуплату алиментов

В Челябинской области отец без уважительных причин перестал оплачивать содержание дочери.



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В Карталах, за неуплату алиментов несовершеннолетней дочери, мужчину отправили в колонию строго режима. В тюрьму его сопроводили из зала суда.

Осужденный не платил алименты с ноября 2018 по июль 2019 года. Его задолженность составила 103 тысячи рублей.

«С учетом того, что преступление совершено виновным в течение двух испытательных сроков, после осуждения, а также с учетом непогашенной судимости за совершение тяжкого преступления, судом ему назначено наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В ФССП сообщили, что с января по апрель 2018 года на неплательщиков возбуждено 39 тысяч административных и 19 тысяч уголовных дел. По словам юриста Николая Попова, не у всех получается получить деньги на содержание детей после расторжения брака.



Самая тяжелая ситуация — это когда у мужчин вообще нет никакого дохода, то есть долг просто копится. Тогда приставы поступают формальными методами: привлекают к административной ответственности, лишают водительских прав и делают запрет на выезд. Следующий этап: привлечение к уголовной ответственности, мера, конечно, редкая, но случается», — пояснил юрист Николай Попов.

Юрист добавил, что важным аспектом в этом вопросе остается загруженность приставов: в производстве у одного может находиться до полутора тысяч дел. Из-за большого количества случаев, находящихся в разработке у исполнителей не получается обратить должное внимание на каждый.