Мужчине потребовалось несколько попыток, чтобы забрать посылку с почты в Пласте

Клиент устроил разнос сотрудникам отделения

Житель Пласта не сразу смог забрать посылку из почтового отделения. После нескольких попыток посылку он получил. Но все равно обратился на 1обл — клиент считает, что почтовое отделение не обеспечено кадрами.

Письменный отказ мне напишете... с утра вы не хотели отдавать... Мне от вас нужен телефон непосредственного вашего руководителя... Я так просто это дело не оставлю», — говорит мужчина на видео, опубликованном в телеграм-канале «Челябинск. Главное».

О том, как организована работа почтового отделения, рассказала главный специалист группы по маркетингу и корпоративным коммуникациям УФПС Челябинской области.

«Почтовое отделение работает. Клиент еще позавчера получил почтовые отправления. Задержка с выдачей посылок произошла из-за отпуска начальника почтового отделения. Сейчас мы нашли ей замену, в отделении работает сотрудник из другого почтового отделения. Клиентам доступен весь объем почтовых услуг: они могут получить и отправить письма и посылки, оплатить коммунальные услуги, оформить подписку, осуществить денежный перевод. Почтальон по-прежнему доставляет жителям пенсии, пособия, газеты и письма домой», — отметила Светлана Замятина.