Мужчина пытался провезти из Челябинска в Таджикистан более 1 млн рублей без декларации

Его задержали на таможне

В аэропорту Челябинска задержали пассажира, который пытался вывезти незадекларированными более 1 миллиона рублей. Как рассказали на челябинской таможне, это превышает допустимую норму к вывозу в 10 тысяч долларов.

Пассажира, вылетавшего в Душанбе, задержали в «зеленом» коридоре. В его сумке таможенники обнаружили почти 1,2 миллиона рублей. Мужчина уверял, что об оформлении таможенной декларации не знал, на аудиоинформирование и стенды с правилами внимания не обратил.

«Мы принимаем все необходимые меры соблюдения установленного запрета на вывоз наличных денежных средств, размер которых превышает 10 тысяч долларов США в эквиваленте по действующему курсу валют на одного пассажира», — рассказал начальник таможенного поста аэропорта Александр Гордеев.

Возбуждено административное дело по статье «недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств». Около 200 тысяч рублей изъяты до решения суда.