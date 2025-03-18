Музей-заповедник «Аркаим» затопило на месяц раньше обычного

Поселок Александровский уже отрезан от «большой земли»

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Вода добралась и до Аркаима. Музей-заповедник в Брединском районе Челябинской области топит из-за перелива реки Большая Караганка. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Лед на реке вскрылся на месяц раньше обычного, паводок здесь чаще начинается в апреле. Уровень воды в Большой Караганке резко повысился, и разлив не останавливается. Поселок Александровский уже отрезан от «большой земли». Половодье наступает не стремительно, поэтому у жителей есть возможность подготовиться.

«В Александровку пока еще можно проехать на большом тракторе, но вода продолжает прибывать, и в ближайшее время даже эта техника окажется бессильной. Мы надеялись, что из-за малоснежной зимы половодья не будет, но специалисты предупреждают, что область только входит в цикл „большой воды“, так что в любом случае вода будет прибывать, а вот насколько — пока непонятно», — прокомментировал житель поселка Александровского геолог-экскурсовод Аркадий Шохин.

Напомним, в прошлом году здесь затопило экотропу, мост, торговые ряды и нижний лагерь.