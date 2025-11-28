Музей-заповедник «Аркаим» впервые представит собственную новогоднюю программу

Туристов ждет уникальное путешествие во времени — от каменного века до зимних приключений в стиле Индианы Джонса

Впервые в истории музея-заповедника «Аркаим» для южноуральцев и гостей региона подготовлена специальная новогодняя программа. Мероприятие запланировано на 3–5 января 2026 года и пройдет в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщает пресс-служба заповедника.

Организаторы обещают полное погружение в историю и атмосферу таинственного Аркаима. В первый день туристов ждет «доисторический вечер» в жилищах каменного века: гости увидят быт далеких предков, посидят у огромного костра, попробуют пищу, приготовленную на огне, и послушают археологические легенды.

На следующий день посетителей ждут экскурсии по музеям «Природы и Человека» и «Аркаимский дом», где можно увидеть древнюю цивилизализацию глазами ученых. Апофеозом активностей станет квест «Зимний Индиана Джонс» с загадками на горе Шаманка, горе Любви и штурмом снежной крепости.

Завершится программа празднованием Нового года у нарядной елки с Дедом Морозом и музыкальным сюрпризом в теплой обстановке.

«Мы впервые опробуем зимний формат. Наши козыри — это баланс между отдыхом на природе, научно-познавательными программами и полным погружением в атмосферу Аркаима. Главный подарок — эмоции, которые будут греть целый год», — рассказала генеральный директор музея-заповедника «Аркаим» Елена Кондрашина.

Разместить гостей комфортно позволит инфраструктура отеля «Новый Аркаим».