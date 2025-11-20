Музей-заповедник «Аркаим» открыл в Челябинске новую выставочную площадку

Уникальный проект объединил научные факты, мифы и нереализованные архитектурные проекты в арт-галерее «ЛюбаПетя»

В Челябинске открылся необычный выставочный проект музея-заповедника «Аркаим» — «Аркаим, которого не было». Экспозиция, расположенная в арт-галерее «ЛюбаПетя», знаменует собой появление в городе новой постоянной площадки, где заповедник будет проводить мероприятия в течение всего зимнего сезона, передает корреспондент «Первого областного».

Выставка выходит за рамки традиционного подхода, объединяя археологию, историю, мифологию и даже мечты исследователей.

Основу экспозиции составили макеты поселения Аркаим, жилищ бронзового века и колесницы, которые дополнены художественными произведениями. Картины Александра Разбойникова и Дениса Губина предлагают зрителям творческую интерпретацию исторического наследия. Отдельный раздел посвящен архитектурным проектам, которые так и не были реализованы на территории заповедника.

«Это совершенно нетипичная для нас выставка, которая аккумулирует не только научные открытия, связанные со страной Городов, но и различные теории, версии, мифы в разных областях, появившиеся на этой почве», — говорит генеральный директор музея-заповедника «Аркаим» Елена Кондрашина.

В рамках открытия состоялся специальный перформанс, объединивший иммерсивную лекцию «История аркаимской долины», древний зороастрийский миф, технику японского танца буто и мультипликацию.

Новая площадка стала уже второй для музея в Челябинске. До конца месяца здесь пройдут мастер-класс по изготовлению набойки на ткани, лекторий, посвященный мифам Аркаима, и авторская экскурсия.

«Я рада, что музей-заповедник „Аркаим“ удивляет нам новыми гранями и привлекает новых посетителей. Казалось бы, столько написано, столько изучено, но нет, сегодня мы с вами погрузились в целую космос, в новую Вселенную. Аркаим еще изучать и изучать», — поддержала проект общественный деятель, учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер.

Выставка «Аркаим, которого не было» будет работать до 15 декабря.