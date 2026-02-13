Музей ЮУрГУ выставляет в Челябинске уникальные вещи древних металлургов

Экспозиция посвящена истории металлургии в III—I тысячелетиях до н. э.

Первые металлурги на Южном Урале появились 5000 лет назад. В музее ЮУрГУ открылась выставка, которая возвращает нас в ту эпоху (6+), сообщает пресс-служба вуза.

Озерский городской музей отправил на эту выставку знаменитую коллекцию из 250 предметов иткульской культуры — это одна из крупнейших археологических серий раннего железного века в Челябинской области. Раньше увидеть эти находки могли только жители атомного города, за пределы Озерска коллекция не вывозилась.

Педагогический университет предоставил находки с Устья — поселения эпохи бронзы, которое входит в легендарную «Страну городов». Это следы цивилизации, появившейся здесь задолго до скифов и сарматов.

Ученые из ЧелГУ пополнили экспозицию свежими экспонатами — с раскопок прошлого года. Эпоха энеолита, первые металлурги. Кто они были и как добывали руду — загадка, к которой только начинают подбирать ключи.

Академия наук представила новейшие исследования древних медных рудников. Оказывается, наши предки умели находить руду не хуже современных геологов.

Зачем это смотреть? Чтобы увидеть Урал таким, каким его не показывают в туристических буклетах. Без заводских труб и станков. С медными топорами, литейными формами и печами, в которых плавили металл за полтысячи лет до нашей эры.

Где: пр. Ленина, 76, главный корпус ЮУрГУ, аудитории 018–020.

Когда: с 12 февраля до 25 июня.

Время: понедельник, вторник, четверг с 10:00 до 16:00.

Вход: свободный.

Экскурсии: по предварительной записи по телефону 267-96-16.