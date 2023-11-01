Музей СССР открывают на железнодорожном вокзале Магнитогорска

Здесь будут представлены вещи 70—80‑х годов XX века

В пятницу, 3 ноября, на железнодорожном вокзале Магнитогорска откроют музей «Назад в СССР». В его экспозиции будет несколько сотен предметов 70—80-х годов XX века, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

«Экспонаты музея собирали железнодорожники и их семьи. Многие вещи принадлежали бывшему машинисту электропоезда, ветерану ЮУЖД Александру Величко», — рассказывают в пресс-службе.

В музее можно будет увидеть посуду, мебель, фотоаппараты, печатные машинки, утюги, прялки, монеты, открытки, музыкальные инструменты и другие вещи советских годов. Особая гордость будущего музея — более 50 настенных часов. Многие из них находятся в рабочем состоянии, а отдельные даже отбивают неповторимые мелодии, говорят на ЮУЖД.