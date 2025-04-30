Музей под открытым небом, посвященный трудовому подвигу южноуральцев, появится в Челябинске

На фасады многоэтажек на Северо‑Западе нанесут серию муралов

В начале мая в Челябинске стартует новый проект под названием «История Победы» — на фасады домов по проспекту Победы будет нанесена серия муралов, посвященных трудовому подвигу южноуральцев в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил вице-мэр по социальному развитию города Сергей Авдеев.

«Это будет шесть фотохроник, они будут перенесены на фасады шести девятиэтажных домов вдоль проспекта Победы. Первый фасад, как мы предполагаем, будет оформлен у дома 37 по Ворошилова и далее пять домов, идущих друг за другом по проспекту. Первый мурал планируется открыть 9 мая, а завершение этого фестиваля граффити и нанесения муралов мы запланировали на 30 июля текущего года», — рассказал Сергей Авдеев.

Он добавил, что под каждый мурал дорабатывается решение по архитектурной подсветке снизу — «чтобы все эти картины читались не только в дневное, но и в вечернее время».

Напомним, Челябинск одним из первых в стране получил звание города трудовой доблести.