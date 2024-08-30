Музей почты в Челябинске представляет выставку открыток к 1 Сентября

В экспозиции «Все начинается со школьного звонка» — около 200 открыток на школьную тему

В Музее почтовой связи в Челябинске начала работу выставка открыток, посвященная 1 Cентября. Автор экспозиции «Все начинается со школьного звонка» — учитель, филокартист и посткроссер Юлия Бессарабова.

На выставке представлено более 170 советских и современных открыток, самой старшей из них — 70 лет. Она из семейного архива филокартиста: эту карточку получила мама Юлии, когда пошла в первый класс в 1954 году. Потом родители продолжили традицию и подписывали открытки для дочери. Став учителем, Юлия Бессарабова стала получать открытки от своих учеников и их родителей.

«Среди памятных экземпляров — открытка „С Днем учителя!“. Такой карточкой я поздравляла свою первую учительницу, когда училась во втором классе. А открытку „1 Cентября“ художника-мультипликатора Вячеслава Котеночкина получила от однокурсницы. Она поздравила меня с началом профессиональной деятельности, когда я шла „первый раз — в первый класс“ уже в роли учителя», — рассказала Юлия Бессарабова.

Большинство открыток, представленных на выставке, 1970—1980-х годов. Их рисовали известные художники Владимир Зарубин, Лидия Манилова и Владимир Четвериков. Часть открыток сохранилась у Юлии Бессарабовой с советских времен, часть филокартист приобрела позже для коллекции.

На выставке представлены и современные карточки на школьную тему. Многие из них Юлия Бессарабова получила по обмену с посткроссерами. Филокартист отмечает: ее коллекция постоянно пополняется новыми экземплярами.

Выставка в Музее почтовой связи (Ленина, 64) будет работать до конца сентября. Посещение бесплатное, необходима только предварительная запись по телефону 8 (351) 266-28-81.

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