Музеи Московского Кремля привезут в Челябинск выставку «Царь и патриарх»

Выставка откроется в рамках обновленного соглашения о сотрудничестве культурного учреждения и Челябинской области

Осенью 2025 года в Историческом музее Южного Урала откроется новая выставка из фондов Музеев Московского Кремля «Царь и патриарх» (16+). Она откроется в рамках обновленного соглашения о сотрудничестве, которое подписали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и гендиректор учреждения Елена Гагарина.

Церемония состоялась в Мироваренной палате Патриаршего дворца. Новое соглашение призвано стать продолжением успешного семилетнего сотрудничества, в рамках которого жители Южного Урала смогли познакомиться с уникальными экспонатами из собрания Музеев. Благодаря этому в Челябинск были привезены семь выставочных проектов, среди них особой популярностью пользовалась выставка «Карл Фаберже и русские ювелиры XIX—XXI вв.», которую посетили более 30 тысяч человек.

Алексей Текслер отметил важность данного соглашения для региона:

«Челябинская область активно развивает все творческие и культурные направления. Для нас очень важно продолжить взаимоотношения с таким крупным и важным музейным комплексом. Я благодарен Елене Юрьевне за возможность продолжить наше сотрудничество. У жителей Челябинской области такие яркие проекты вызывают большой интерес. Такая коллаборация с Музеями Кремля даст новый импульс развитию культуры в регионе».

Кроме того, совместные выставки не только привлекают значительное количество посетителей, способствуя развитию туризма, но и положительно влияют на профессиональный рост сотрудников челябинских музеев и развитие музейного дела в регионе, отметил губернатор.

Елена Гагарина заявила, что Челябинская область — единственный регион, с которым подписываются соглашения на такой срок:

«На протяжении семи лет мы делали в музее Южного Урала выставки, которые пользовались большим успехом. Благодаря тому, что они действительно были очень востребованными и посетители всегда ждали следующих проектов, мы продолжаем работу и сегодня подписали соглашение еще на семь лет. Это беспрецедентная история: ни с одним музеем в нашей стране мы не подписывали таких соглашений на такой длительный срок».

На осенней выставке, которую примет Исторический музей Южного Урала, будут представлены драгоценности российских правителей и высших церковных иерархов из коллекции Музеев Московского Кремля. Экспозиция расскажет о взаимоотношениях патриархов и государей от Бориса Годунова до Петра Алексеевича, а также покажет, как искусство позднего русского Средневековья менялось в зависимости от заказчика.

Впоследствии запланированы выставки, посвященные символике синего цвета в русской придворной культуре (2026) и золоту как самому известному драгоценному металлу (2027).