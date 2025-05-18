Музеи Челябинской области хранят миллионы уникальных экспонатов

Экспозиции с каждым годом совершенствуются

18 мая в мире отмечается Международный день музеев. В Челябинской области на сегодняшний день насчитывается свыше 75 музеев, которые хранят миллионы уникальных экспонатов и коллекционных артефактов. И ежегодно в залах не только увеличивается количество предметов с богатой историей, но применяются современные мультимедийные технологии.

Губернатор Челябинской области отдельно отметил школьные и производственные музеи. Они хоть и не обладают большими техническими возможностями, но ведут важную исследовательскую и архивную работу, собирая уникальные свидетельства прошлого.

«Благодарю всех музейных работников за добросовестный труд и преданность делу. Большинство из них — настоящие энтузиасты и просветители, которые открывают нам многогранный мир истории, культуры и народных традиций, помогают осознавать место и роль человека в мироздании»,— отметил Алексей Текслер.

В праздничный день он пожелал работникам музеев новых профессиональных достижений.

Кстати, Международный день музеев — праздник немолодой: отмечать его начали с 1977 года. Ежегодно в праздничных мероприятиях принимают участие тысячи музеев со всего мира.