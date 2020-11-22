Мутация коронавируса, новые ограничения и бесплатные лекарства: чем жила Челябинская область на этой неделе

Сайт «Первый областной» представляет традиционный дайджест.

Вечер воскресенья — самое время вспомнить самые популярные события прошедшей недели. Сайт «Первый областной» представляет читателям традиционный дайджест. Поехали!

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Челябинской области обнаружен коронавирус, который мутировал. Суть мутации А831V в том, что она делает вирус менее чувствительным к сыворотке реконвалесцентов, содержащих антитела к коронавирусу. Но, по словам главного санитарного врача Российской Федерации, мутация не делает вирус более заразным.

Осуждённый экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев заключил сделку со следствием и дал показания в суде на Наталью Котову и ещё нескольких чиновников. По его словам, действующий мэр Челябинска нарушила законодательство во время строительства пешеходной набережной реки Миасс. Что на это ответила Наталья Котова — читайте тут.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ввёл новые коронавирусные ограничения в регионе. Они касаются общепита, развлекательных мероприятий в ресторанах и барах и концертов.

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт назвала ограничения необходимыми в текущей эпидемиологической ситуации и напомнила, что если заболеваемость в регионе будет ещё выше, тогда заведения общепита придётся закрыть.

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семёнов на одном из брифингов сообщил, кому положены бесплатные лекарства от коронавируса. По его словам, их должны получать все больные, лечащиеся на дому, причём не важно, где именно был сделан тест на коронавирус.