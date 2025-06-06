Мусульмане Челябинской области отмечают Курбан‑байрам

Это праздник не только жертвоприношения, но и милосердия

Мусульмане отмечают один из важнейших праздников — Курбан-байрам. Ежегодно он приходится на разные даты, поскольку зависит от лунного календаря. В этом году Курбан-байрам начался с заходом солнца 5 июня и продлится до 8-го — третьего праздничного дня. Каковы история, традиции, запреты и суть праздника — в материале ИА «Первое областное».

История

Курбан-байрам, или по-арабски Ид аль-Адха, переводится как «праздник жертвы» и имеет глубокие корни в исламской традиции. Его история восходит к временам пророка Ибрахима (в христианстве Авраама), которому Аллах велел принести в жертву его долгожданного сына Исмаила. Когда уже все было готово, Аллах смилостивился, и по его разрешению Исмаила заменили на жертвенное животное.

Традиции и запреты

Подготовка к празднику начинается заранее. Она включает в себя не только физическое очищение, уборку в доме например, но и духовное: некоторые верующие совершают хадж (паломничество).

Начинается праздник с совершения намаза — коллективной молитвы. Мусульмане собираются у мечетей уже ночью. После верующие приносят в жертву животное — в знак преданности Аллаху и богобоязненности. Чаще всего это баран, корова или верблюд. Жертвенное животное выбирают заранее и закалывают так, чтобы причинить ему минимум страданий. Мясо делят на три части: одну оставляют себе, вторую отдают соседям и друзьям, третью — нуждающимся. За праздничным столом детям дарят подарки, а к старшим проявляют особое уважение.

В период празднования запрещено ходить в грязной одежде, отказывать в помощи нуждающимся, заниматься тяжелым трудом, сквернословить, ссориться.

Кстати, в ряде российских регионов первый день Курбан-байрама — в этом году это 6 июня — является официальным выходным.

Суть праздника

Суть Курбан-байрама вытекает из его традиций и заключается сразу в нескольких аспектах: