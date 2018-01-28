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/ В Челябинске отказались вывозить строительный мусор вместе с елочными погостами

В Челябинске отказались вывозить строительный мусор вместе с елочными погостами

Коробки и мешки почти месяц лежат возле «Золотой горки».
сегодня в 14:06
  |  Общество

Кладбище елок, обнаруженное за Тополиной аллеей на новогодних каникулах, успешно ликвидировали. О его существовании сейчас напоминают только ветки, отломившиеся от деревьев и оставшиеся в снегу. Однако жители района увидели новую проблему в том же месте. Никто не потрудился убрать строительный мусор, находившийся под елками недалеко от мемориала «Золотая горка».

Недавно история с елочками была, обещали наказать виновных. Елки вывезли. А вот это лежало под елками. Это просто атас. Жгут они! — прокомментировал челябинец Сергей Рогов.

Своим наблюдением житель Челябинска уже поделился в соцсетях. Подписчики попросили Сергея Рогова продолжать «вести» тему.

Напомним, в 2017-м году в Челябинске было открыто около 200 елочных базаров. Часть из них оказались незаконными. Они мешали движению автомобилистов и пешеходов, располагались на точках без разрешения. Штраф, который выплачивали организаторы елочного бизнеса, достигал 100 тысяч рублей. Нераспроданные елки остались лежать на перекрестках или были выброшены неподалеку, например, посреди леса. Вычислить нерадивых продавцов и наказать пообещал Евгений Тефтелев. Глава Челябинска также попросил найти способ быстро избавить город от елочных погостов. Все было выполнено за неделю.

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