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Управляющий МУП «Горводоканал-Копейск» продолжит работать до решения суда

Управляющий МУП «Горводоканал-Копейск» продолжит работать до решения суда
Копейск , водоснабжение , Горводоканал
19.12.2016 17:38:19

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21 Декабря 2016, 18:30

Жителей города не лишат водоснабжения и водоотведения на Новый год.

Скандал вокруг МУП «Горводоканал-Копейск» продолжает набирать обороты. Кредиторы выступают за смену управляющего и передачу имущества в аренду другой компании. Нынешний управляющий полагает, что один из главных кредиторов МУП пытается перевести предприятие под собственный контроль.

В Копейске на прошлой неделе разразился скандал, связанный с МУП «Горводоканал-Копейск». На очередном собрании кредиторов был поднят вопрос о смене управляющего в связи с неудовлетворительными результатами его работы, а также вопрос о банкротстве предприятия и передаче имущества компании «Водосбыт Центральный» в аренду за 188 тысяч рублей в месяц.

— Он бездействует! За первый отчет, который проходил в сентябре, мы увидели убытки. И конкурсный управлябщий должен был сам принять решение об остановке хозяйственной деятельности. Во время второго отчета мы увидели рост этих убытков,— сказал кредитор МУП «Горводоканал-Копейск» Николай Сединкин.

Нынешний управляющий Олег Артемов полагает, что за «Водосбытом» стоит один из инициаторов его отставки. Он полагает, что происходит попытка захвата предприятия, информацию он предоставил губернатору Челябинской области и силовикам.

— Во-первых, уставной капитал компании — 13,5 тысяч рублей. Это что за компания такая? Во-вторых, учредитель данной компании — это те, кто голосует за передачу. Возьмите выписку с налоговой, там все увидите. Я сообщил губернатору, ФСБ, прокуратуру, главе Копейска. Подавать воду мы не прекращали и не будем. Работа идет в штатном режиме. Водоснабжение и водоотведение, все в порядке,— заверил Олег Артемов.

На голосовании кредиторов большинство за отстранение Олега Артемова. Против выступило челябинское МУП «ПОВВ».

Отметим, что несколько лет назад другая фирма Сединкина уже арендовала коммунальные сети и полностью занималась водоснабжением Копейска. Это была «Управляющая компания «Горводоканал». И ее деятельностью в 2012-том году интересовалась счетная палата России. По данным СМИ, во время проверок обнаружилось нецелевое использование денег, которые фирма получила от города на развитие сетей. А сами жители жаловались на частые аварии и двойные квитанции за воду. Позже в Копейске основали МУП, постепенно водоснабжение перешло в его ведение. Хотя тогда без боя коммунальные объекты частник не отдал. Пытался через суд оставить за собой право их использовать, но проиграл. А горожане до сих пор вспоминают это время с содроганием. И выступают против ликвидации МУПа и передачи водоснабжения в частные руки.

Нынешний управляющий продолжит работать, как и весь МУП, до решения суда. Дело о его смене будет рассматриваться уже в следующем году.

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