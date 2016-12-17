Управляющий МУП «Горводоканал-Копейск» продолжит работать до решения суда

Жителей города не лишат водоснабжения и водоотведения на Новый год.
Скандал вокруг МУП
В Копейске на прошлой неделе разразился скандал, связанный с МУП
— Он бездействует! За первый отчет, который проходил в сентябре, мы увидели убытки. И конкурсный управлябщий должен был сам принять решение об остановке хозяйственной деятельности. Во время второго отчета мы увидели рост этих убытков,— сказал кредитор МУП «Горводоканал-Копейск» Николай Сединкин.
Нынешний управляющий Олег Артемов полагает, что за «Водосбытом» стоит один из инициаторов его отставки. Он полагает, что происходит попытка захвата предприятия, информацию он предоставил губернатору Челябинской области и силовикам.
— Во-первых, уставной капитал компании — 13,5 тысяч рублей. Это что за компания такая? Во-вторых, учредитель данной компании — это те, кто голосует за передачу. Возьмите выписку с налоговой, там все увидите. Я сообщил губернатору, ФСБ, прокуратуру, главе Копейска. Подавать воду мы не прекращали и не будем. Работа идет в штатном режиме. Водоснабжение и водоотведение, все в порядке,— заверил Олег Артемов.
На голосовании кредиторов большинство за отстранение Олега Артемова. Против выступило челябинское МУП «ПОВВ».
Отметим, что несколько лет назад другая фирма Сединкина уже арендовала коммунальные сети и полностью занималась водоснабжением Копейска. Это была «Управляющая компания «Горводоканал». И ее деятельностью в
Нынешний управляющий продолжит работать, как и весь МУП, до решения суда. Дело о его смене будет рассматриваться уже в следующем году.