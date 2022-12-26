Муниципалитетам Челябинской области увеличат финансирование программ в сфере нацполитики

Поручение об этом дал губернатор региона Алексей Текслер

Объем субсидий для местных бюджетов на реализацию муниципальных программ в сфере национальной политики будет увеличен. Об этой мере сегодня, 26 декабря, рассказал глава Челябинской области Алексей Текслер во время итогового заседания Совета по нацполитике.

Главы муниципалитетов получили рекомендацию — разработать концепцию и содействовать созданию муниципальных национальных библиотек. Министерству культуры поручено организовать работу по формированию регионального реестра объектов нематериального этнокультурного достояния.

В ходе совещания участники обсудили итоги уходящих 12 месяцев — Года культурного наследия народов России в Челябинской области. По словам министра культуры региона Алексея Бетехтина, в регионе в течение года прошло 18 крупных событий по нескольким направлениям народного творчества. Самыми масштабными из них стали Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества и областной национальный праздник «Сабантуй».

В Челябинской области в уходящем году значительно увеличили финансирование региональной госпрограммы по нацполитике. Так, социально-ориентированные некоммерческие организации получили субсидии на проведение различных мероприятий, издание газет, проведение научных исследований и так далее.

Успешный опыт в этой сфере отметили на федеральном уровне. Коллектив Дома дружбы народов города Магнитогорска удостоен Всероссийской общественной премии «Гордость нации» за диджитал-проект «ЛучшеДома», а на Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия» третье место занял Челябинск: авторы представили проект по социокультурной адаптации мигрантов.

«Мы исходим из текущей ситуации, из вводных Федерального агентства по делам национальностей, которые по итогам этого года фиксируют тройной рост информационной активности, направленной на деструктивное воздействие на сознание россиян. Эта активность в основном исходит с территории недружественных государств и концентрируется на попытках „расколоть“ людей по национальному и религиозному признаку. То есть мишенью стало этноконфессиональное согласие между народами России. Но я уверен, что благодаря нашей общей работе прочно устоявшиеся добрососедские отношения между народами Южного Урала позволят и дальше уверенно противостоять всем вызовам и возможным рискам», — акцентировал внимание присутствующих Алексей Текслер.