Юных челябинцев приглашают на новогоднюю «МультЕлку»

Праздничный утренник состоится в «Синема Парке».
Сеть кинотеатров «Синема Парк» подготовила особенный подарок для маленьких зрителей. Необычная новогодняя елка пройдет 24 декабря в кинозале. Малыши увидят сначала вживую, а потом и на экране любимых сказочных героев. Также всех ребят ждет особенный сюрприз с родины Деда Мороза — Великого Устюга.
В субботу для детей пройдет новогодняя «МультЕлка» в кинотеатре «Синема Парк». Ребят ждет специальный сеанс в кино, во время которого покажут праздничные мультфильмы. Начало утренника намечено на 12 часов.
— Детей и их родителей ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, героями любимых мультфильмов, а также праздничный выпуск «МУЛЬТ в кино», включающий самые новые эпизоды отечественных мультсериалов «Лунтик и его друзья», «Волшебный фонарь», «Бумажки», «Тима и Тома», «Йоко», «Ангел Бэби» и «Ми-Ми-Мишки». В новогоднем выпуске Лось Аристотель и дятел Тюк-Тюк будут вручать подарки всем жителям Бумажного леса, Тима и Тома поздравят Деда Мороза, а Ангелы Бэби отправятся к нему в Великий Устюг! — рассказали сайту «Первый областной» в администрации «Синема Парка».
Купить билеты на новогоднюю премьеру можно на сайте «Синема Парка».