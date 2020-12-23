МТС в Челябинске увеличила скорость мобильного интернета на треть

Модернизация сети коснулась 20 населенных пунктов.

В Челябинске и ближайших к нему населенных пунктах значительно выросла скорость мобильного интернета. Это стало возможным благодаря завершению очередного этапа модернизации сети, который затронул более половины сети LTE МТС в 20 населенных пунктах, расположенных в Челябинском городском округе.

МТС увеличила скорость интернета в сети LTE в местах с самым активным ростом интернет-трафика . Улучшения произошли во всех районах Челябинска, Копейска, включая поселок Старокамышинск, повезло и жителям поселков Сосновского района. В результате проведенных работ МТС обеспечила возможность одновременно большему числу абонентов пользоваться мобильным интернетом на высокой скорости — смотреть фильмы и онлайн-трансляции спортивных мероприятий, слушать музыку в высоком качестве, играть в онлайн-игры и многое другое.

«В Челябинске мы видим наиболее активный рост потребления интернет-трафика, который по сравнению с „докарантинным“ периодом увеличился почти на 40%. В условиях ограничений качественная связь и надежный интернет являются важными потребностями жителей, поэтому мы точечно усиливаем сеть, проводим дополнительные работы на ней и увеличиваем пропускную способность. Данные улучшения также позволяют нам создать запас прочности на предстоящие праздники — ежегодно в канун Нового года люди общаются ещёе активнее и поздравляют друг друга», — рассказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.