МТС открыла южноуральцам предзаказ на новые складные Samsung Galaxy

Жителям региона предлагают также носимые устройства

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ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о том, что первой в России представила складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7, а также линейку носимых устройств Samsung Galaxy Watch8 на специальной презентации в Москве. Предзаказ на новинки уже открыт в том числе для жителей Челябинской области и продлится до 21 июля.

МТС Samsung Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 — это самые тонкие складные устройства бренда с поддержкой умного ИИ-помощника Galaxy AI и продвинутой камеры с алгоритмами Pro Visual для мобильной фотографии, которые помогают пользователям на всех этапах создания контента. Galaxy Z Flip7 FE — новая модель по более доступной цене, рассчитанная на тех, кто только хочет попробовать складной смартфон.





Линейка Z Fold7 доступна в трех цветах — синем, сером и черном, Z Flip7 представлена в черном, синем и коралловом цветах, а Z Flip7 FE — в черном и белом. На все смартфоны действует рассрочка 0-0-24 и скидка до 27 тысяч рублей в период предзаказа. Продажи новинок начнутся с 22 июля.





«Samsung уверенно сохраняет лидерство на рынке складных смартфонов — на бренд приходится 57% в штуках и 54% в деньгах от всех продаж в этом сегменте. Мы ожидаем высокий интерес к новым складным моделям Samsung уже на этапе предзаказа. С каждым годом они привлекают все более широкую аудиторию за счет того, что линейка смартфонов становится технологичнее и прочнее»,— комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Всего в первом полугодии 2025 года на российском рынке смартфонов было продано 43 тысячи складных устройств на сумму 4,5 миллиарда рублей, что больше на 36% в штуках и на 35% в деньгах по сравнению с январем — июнем 2024 года.

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