/ Маленьких пациентов смогут обследовать на аппарате МРТ без госпитализации

Челябинская областная детская больница усовершенствовала свое техническое оснащение.

Накануне в детской областной больнице появилось новое оборудование, упрощающее процедуру проведения магнитно-резонансной томографии для маленьких пациентов. Наркозно-дыхательный аппарат марки Fabius MRI произведен в Германии. Теперь процедура проведения МРТ стала проще, отпала необходимость помещать ребенка в медицинское учреждение.



Новое оборудование позволяет производить необходимые манипуляции в амбулаторных условиях. Врачи, назначающие МРТ под наркозом, дают родителям маленького пациента список необходимых предварительных обследований, которые можно провести в поликлинике по месту жительства. После МРТ-исследования ребенок поступает в специально оборудованную палату пробуждения, где находится около 2 часов под наблюдением врача-анестезиолога до момента, пока врачи не убедятся, что состояние ребенка нормализовалось. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства здравоохранения.



Областному бюджету новый наркозно-дыхательный аппарат обошелся в 4 миллиона рублей.