МРОТ в России возрастет до 27093 рублей в 2026 году

В Челябинской области минимальная зарплата превысит 31 тысячу

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России возрастет до 27093 рублей. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, документ размещен на портале официальной правовой информации.

Уточняется, что МРОТ вырастет на 20,7%. В 2025 году его размер составляет 22440 рублей.

В Челябинской области с учетом районного коэффициента 1,15 МРОТ возрастет до 31156,95 рубля. В этом году минимальный размер оплаты труда составляет 25806 рублей.

Напомним, МРОТ влияет на размер ряда выплат и пособий. Это, в том числе, размер больничных и декретных.

Ранее в Челябинской области был установлен прожиточный минимум.