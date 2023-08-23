МРОТ в России проиндексируют на 18,5% в 2024 году

Минимальный размер оплаты труда составит более 19 тысяч рублей

В России с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повысят на 18,5%. Об этом накануне, 22 августа, сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Мы продолжаем индексировать МРОТ, чтобы увеличить его отрыв от прожиточного минимума. С 1 января будущего года запланировано опережающее повышение сразу на 18,5%. Это будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в стране в целом», — сказал Владимир Путин.

Таким образом, в 2024 году МРОТ вырастет до 19 242 рублей.

Ранее президент России предложил проиндексировать МРОТ на 18,5% во время послания Федеральному собранию, которое состоялось в феврале 2023 года.

Напомним, в 2023 году минимальный размер оплаты труда повысили на 6,3 процента. Размер МРОТ составил 16 242 рубля.