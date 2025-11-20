МРОТ в России превысит 27 тысяч рублей

Госдума окончательно утвердила новый минимальный размер оплаты труда

Государственная дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2026 года его величина будет установлена на уровне 27 093 рублей.

По оценкам властей, это обеспечит рост заработной платы для примерно 4,6 миллиона работников по всей стране. Работодатели будут обязаны пересмотреть условия оплаты труда и привести все трудовые договоры в соответствие с новым федеральным минимумом.

Повышение МРОТ также повлечет за собой рост целого ряда социальных выплат. В их числе — пособия по временной нетрудоспособности (больничные), по беременности и родам, а также по уходу за ребенком, размер которых рассчитывается исходя из минимального размера оплаты труда.

Увеличение МРОТ также приведет к росту социальных взносов, которые работодатели отчисляют за сотрудников. Это, в свою очередь, положительно скажется на размере будущей пенсии.