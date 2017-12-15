/ Депутаты одобрили проект увеличения МРОТ до прожиточного минимума

Закон будет реализован к 1 января 2019 года.

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, по которому минимальный размер оплаты труда будет повышен до прожиточного минимума.

Законопроектом предлагается установить, что с 1 января 2018 года МРОТ должен составлять 9 тысяч 489 рублей в месяц. С 2019 года МРОТ должен быть равен величине прожиточного минимума по состоянию на второй квартал предыдущего года. — сообщает ТАСС.

Напомним, изначально предложение поступило от Владимира Путина. Правительство внесло его в Госдуму, и рассмотрение началось. Сейчас МРОТ по России составляет 7800 рублей, а прожиточный минимум для работоспособного населения — 10701 рубль в месяц.



Добавим, что на Южном Урале МРОТ хотят повысить до 10,5 тысяч рублей.