«Мракоборцы» просят запретить в Telegram публикацию фейков о прививках

Сообщество подготовило петицию в адрес руководства известного мессенджера

Сообщество «Мракоборцы», появившееся в ноябре 2021 года, подготовило петицию на имя Павла Дурова с просьбой остановить распространение ложной информации о вакцинации от ковида в Telegram. Участники движения разоблачают тех, кто продвигает в Сети теорию заговора, предлагает лечить коронавирус народными методами и призывает пользователей бойкотировать вакцинацию.

«Мы вместе за последние недели отправили в #мракобан несколько одиозных фриков и маргинальных сообществ, которые забивали головы пользователей лженаучным бредом о вакцинации. Мы уважаем точку зрения Павла Дурова на свободу слова и сами являемся ее сторонниками. Тем не менее мы помним, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. В случае с темой вакцинации свобода одного человека заканчивается там, где начинается здоровье другого человека»,— сообщается в телеграм-канале движения.

На портале change.org «Мракоборцы» создали петицию — обращение к Павлу Дурову, которую может подписать любой желающий. На момент выхода публикации свою подпись под петицией оставили 1066 человек.

Напомним, в ноябре 2021 года в России появилось сообщество «Мракоборцы», его сторонники разоблачают антиваксеров и тех, кто продвигает в сетях теорию заговора. Сообщество появилось в Telegram. Ранее челябинские общественники изучили движение и выразили свою точку зрения.