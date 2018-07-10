/ Россельхознадзор не смог запретить россиянам сажать картошку

Угрозы штрафов больше нет.

В федеральных СМИ прошла информация об изменениях в кодексе об административных правонарушениях, согласно которым дачникам грозят штрафы за выращивание на приусадебном участке картошки, помидоров и даже цветов. Однако вскоре странный запрет был опровергнут Россельхознадзором. Ограничения касаются только продавцов выращенных овощей.

Согласно действующему законодательству, меры ответственности за реализацию семян и посадочного материала ненадлежащего качества и неизвестного происхождения в организованных и неорганизованных местах торговли предусмотрены только в отношении лиц, ведущих коммерческую деятельность. Меры ответственности не имеют отношения к физическим лицам, выращивающим растительную продукцию для собственных нужд. — заявили в ведомстве.

Напомним, сайт «Первый областной» рассказывал о странных запретах для любителей дачного отдыха. Среди них, например, запрет на шашлыки, шумные вечеринки с музыкой и глухие заборы. Подробнее о том, что нужно делать, чтобы не нарваться на штраф, читайте в нашем материале.

