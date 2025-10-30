Можно ли уйти домой раньше, если не тратишь на обед целый час

Этот вопрос решается с работодателем

В течение рабочего дня сотруднику дается право на перерыв для отдыха и питания, продолжительностью не менее 30 минут и не более 2 часов. Это время не включается в рабочий период.

«Точное время перерыва и его длительность устанавливаются правилами внутреннего распорядка или по соглашению между работником и работодателем. Например, можно сократить перерыв до 30 минут и уходить с работы пораньше. Для этого нужно подписать письменное соглашение к трудовому договору», — информирует Минтруд России.

Стоит учесть, что при рабочем дне или смене свыше четырех часов совсем отказаться от перерыва нельзя. Когда рабочий период ограничивается четырьмя часами или еще меньшим временем, предоставление или отсутствие перерыва определяется правилами внутреннего трудового распорядка.

