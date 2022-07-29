Можно ли пить молоко взрослым

Разъяснения дает врач-гастроэнтеролог

Все чаще говорят, что молоко полезно только детям — пока организм растет, оно необходимо, а во взрослом возрасте — не так уж полезно. Правда ли, что взрослым людям молоко противопоказано? Нам поможет разобраться врач интегративной медицины, гастроэнтеролог МЦ «Лотос» Анастасия Шорина.

«Молоко можно пить в любом возрасте, если нет непереносимости. Есть такое абсолютное противопоказание, как лактазная недостаточность — это очень редкое генетическое заболевание, характеризующееся отсутствием фермента, расщепляющего молочный сахар. В этом случае люди не могут употреблять молоко ни в детстве, ни в зрелом возрасте. Это оборачивается различными проблемами с желудочно-кишечным трактом — тошнотой, вздутием живота, срывами стула», — говорит доктор.





Также существует пищевая непереносимость молока — тот случай, когда у человека нет генетического заболевания, но он чувствует себя плохо, если выпивает или съедает продукт с содержанием лактозы. В этой ситуации у него наблюдаются те же симптомы, что и при лактазной недостаточности. Тогда врачи рекомендуют либо полностью исключить молоко из рациона, либо свести его употребление к минимуму.

«Сейчас очень много продукции растительного происхождения, которая вообще не содержит животного молока. Есть и безлактозное молоко — эти продукты показаны людям с непереносимостью, но таких на самом деле очень мало. Так что повсеместное распространение подобных товаров — это скорее модное веяние или, может, дело вкуса: кому-то действительно нравится кокосовое или банановое молоко», — рассказывает Анастасия Шорина.

Узнать, есть ли у вас непереносимость лактозы, получится с помощью специального анализа крови. Его можно сдать в МЦ «Лотос». Если тест не выявит генетического заболевания, знайте: вам можно — и смело идите в магазин за пакетом любимого молока.

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