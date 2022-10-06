Можно договориться, но все хотят деньги: челябинцы судятся с лечащими врачами

О непростом выборе рассуждают юристы

Суды на Южном Урале стали чаще рассматривать иски рассерженных пациентов. Люди требуют денежные компенсации, а медцентры предлагают исправить ошибку в досудебном порядке и в качестве извинения предлагают хорошие бонусы. Какой путь предпочесть?ИА «Первое областное» предлагает читателям посмотреть на ситуацию глазами двух челябинских юристов — Галины Тараскиной, которая защищает медцентры, и Николая Попова, который находится на стороне пациентов.

«Пациенты частных медцентров обычно требуют все виды выплат. Иски, как правило, подают к организациям, которые оказывают дорогостоящие услуги в сфере пластической хирургии, ортопедической стоматологии, косметологии. С государственных клиник чаще всего требуют компенсацию морального вреда в связи со смертью родственника или его инвалидизацией»,

— говорит Галина Тараскина.

При любом подозрении, что услуга оказана некачественно, пациент имеет право вернуть ее стоимость, получить неустойку (за отказ вернуть деньги в добровольном порядке) и компенсацию морального вреда. Таков закон «О защите прав потребителей».

По словам юриста, цена иска, как правило, начинается с 500 тысяч рублей, и в некоторых случаях может более чем в три раза превышать стоимость самой услуги.

Медицинские центры, по словам Галины Тараскиной, в рамках судебных споров вынуждены нести расходы уже на этапе рассмотрения иска. Они обязаны за свой счет провести судебную медицинскую экспертизу. А цена на эту услугу колеблется от 60 до 120 тысяч рублей. Еще не менее 50 тысяч рублей придется отдать юристу, который будет защищать интересы медцентра в суде.

«Доказывать свою правоту не всегда экономически выгодно, поэтому многие клиники добровольно удовлетворяют требования пациента»,

— говорит Галина Тараскина.

«Если речь идет о частной клинике, нужно начинать с претензий. Они боятся репутационных рисков: негативных отзывов, огласки в прессе — и стараются урегулировать конфликт до суда»,

— поддерживает коллегу Николай Попов.

Юрист приводит такой пример из собственной практики. Во время стоматологической процедуры женщине уронили в пищевод отвертку. Чтобы загладить вину стоматолога, клиника провела пациентке бесплатные процедуры на 300 тысяч рублей. Конфликт разрешился мирным путем.

Государственные поликлиники и больницы, по словам Попова, на претензии часто не реагируют. В этом случае пациенту придется искать извинений в суде.

Судебной практикой по медицинским делам недовольны оба юриста.

Защитник медцентров Галина Тараскина полагает, что суды неоправданно назначают выплату компенсации, даже если вина медиков не доказана экспертизой. А Попов скептически относится к результатам судебно-медицинских экспертиз.

«Врачи общаются между собой и, естественно, не будут выносить решения против своих коллег»,

— полагает защитник пациентов.

Юрист приводит в пример историю девушки из поселка Еманжелинка Надежды Корчагиной. Из-за того, что медики слишком поздно обнаружили у нее онкологию, девушке ампутировали ногу . Надежда подала в суд и потребовала компенсацию, но проиграла.

Иногда к судебной тяжбе пациентов толкают нечистоплотные конкуренты. Например, в стоматологии распространена следующая ситуация. Человек лечит зубы, а спустя какое-то время обращается в другую клинику, и там ему говорят: вас лечили неправильно, требуйте назад деньги и несите их нам — мы сделаем так, как надо.

Масла в огонь подливают и лжеюристы. Пациенты находят их по объявлениям в интернете. Человек идет на бесплатную консультацию, а его уговаривают судиться и раскручивают на деньги.