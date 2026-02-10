«Мой дом Урал» и «ДЕЗ Калининского района» лишили лицензий в Челябинске

﻿Для 174 домов назначат новые управляющие компании

В Челябинске лишили лицензии сразу две скандальные управляйки — «Мой дом Урал» и «ДЕЗ Калининского района». Поводом стали жалобы жильцов на холод в квартирах и плохое содержание домов, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Проверка показала, что УК грубо нарушали лицензионные требования. Их неоднократно штрафовали, но ситуация не менялась. Без управляющих компаний остались 174 многоквартирника, за ними в скором времени закрепят новые УК.

Напомним, эти две управляющие компании сорвали старт отопительного сезона в октябре 2025 года. Региональный следком возбудил против них уголовные дела, а директора компании «Мой дом Урал» отстранили от работы на полгода. Только в 2025 году в ГЖИ поступило более трех тысяч обращений от жильцов их домов.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало о жителях челябинских многоэтажек, замерзающих из-за управляйки «Мой дом Урал». Тогда корреспонденты съездили к ним, чтобы прочувствовать на себе холод в квартирах. Ближе к Новому году жители домов на северо-западе 16 дней просидели без холодной воды.