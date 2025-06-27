Мотоциклисту, который устроил «пьяное» ДТП с погибшим в Копейске, увеличили срок

Апелляционная инстанция исключила смягчающее обстоятельство и усилила наказание

Прокурор добился усиления наказания осужденному, по вине которого в копейском поселке Калачево в апреле 2024 года погиб 17-летний мотоциклист, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, обвиняемый, будучи пьяным, сел за руль мотоцикла «Урал», выехал на встречную полосу, где столкнулся мотоциклом «Кобра» под управлением 17-летнего парня. Несовершеннолетний водитель погиб на месте.

Спустя около 11 месяцев Копейский горсуд приговорил 34-летнего местного жителя к 6 годам колонии общего режима, с запретом в течение 2 лет 10 месяцев после освобождения садиться за руль.

«Прокурор и представитель потерпевшего обжаловали приговор ввиду чрезмерной мягкости, оспаривали обоснованность учета смягчающего вину обстоятельства — активное способствование расследованию и раскрытию преступления, просили приговор изменить», — говорится в сообщении.

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда с учетом позиции прокурора смягчающее обстоятельство исключила и увеличила срок наказания до 7 лет. Срок запрета на вождение также увеличен на месяц.