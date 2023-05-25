Мотоциклистов Челябинской области призвали к соблюдению «закона о тишине»

Жители региона жалуются на шум моторов

По инициативе начальника ГУ МВД по Челябинской области Михаила Скокова в регионе стартовало профилактическое мероприятие «Мотоциклист». Водителей мотоциклов с прямоточным выхлопом просят отменить заезды на улицах населенных пунктов, сообщили в УГИБДД по региону.

С открытием мотосезона резко увеличилось количество жалоб граждан на рев моторов в ночное время.

«В Главном управлении МВД области отреагировали на жалобы южноуральцев. Причем полиция учтет интересы и тех, кто после трудового дня рассчитывает отдохнуть или уложить спать детей, и тех, для кого поездка на двухколесном транспортном средстве стала неотъемлемой частью жизни. В частности, любителям езды на мотоциклах с прямоточным выхлопом предлагается устраивать заезды на территории специализированного комплекса „Трасса74“, не нарушая „закон о тишине“», — сообщили в Госавтоинспекции.

Сотрудники правоохранительных органов напоминают об административной ответственности за нарушение «закона о тишине».

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинской области за 4 месяца 2023 года произошло 22 ДТП с участием водителей мототранспорта, в которых один человек погиб и 12 получили ранения.



