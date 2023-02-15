Мотострелковый полк чебаркульской дивизии стал гвардейским

Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание гвардейского 228-му мотострелковому полку из состава 90-й танковой дивизии (Чебаркуль). Как следует из текста указа, размещенного на портале правовой информации, это уже третье подразделение дивизии, отмеченное таким образом за службу в условиях специальной военной операции.



«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов присвоить 228 Ленинградско-Павловскому Краснознаменному полку почетное наименование „Гвардейский“», — гласит текст документа.

228-й мотострелковый полк ведет свою историю от дивизии народного ополчения, сформированной в 1941 году из рабочих ленинградских заводов. В последние десятилетия солдаты и офицеры полка принимали участие в обеих чеченских кампаниях. В специальной военной операции полк принимает участие с самого ее начала.

В состав 90-й «чебаркульской» танковой дивизии 228-й полк входит с 2016 года, однако, в отличие от большинства подразделений, пунктом постоянной дислокации мотострелков значится не Чебаркуль, а Екатеринбург.

Напомним, ранее указами президента РФ звания гвардейских были присвоены другим подразделениям 90-й дивизии: 80-му танковому и 400-му самоходно-артиллерийскому полкам. 239-й танковый полк награжден орденом Жукова.