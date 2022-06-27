Мостовую XIX века воссоздадут в Челябинске

Фрагмент брусчатки был найден на пересечении улиц Елькина и Коммуны несколько лет назад

В Челябинске планируют восстановить мостовую XIX века. Предполагается, что новый арт-объект появится в Центральном районе до конца зимы. Об этом журналисту ИА «Первое областное» рассказал глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

О булыжниках, прикрытых баннерами, глава района сообщил сегодня, 27 июня, на аппаратном совещании. Он доложил мэру, что неподалеку от Аллеи пионеров-героев лежит не мусор, как считают некоторые жители, а именно кусочек мостовой.

Журналисту Первого областного информагенства Виктор Ереклинцев объяснил, что мост был найден несколько лет назад на пересечении улиц Елькина и Коммуны за «Гостиным двором», когда там возводили пристрой. Собственник пригласил археологов, они раскопали мостовую, демонтировали, пронумеровали фрагменты и попросили главу района ее сохранить.

«Мы взялись, так скажем, помочь, было принято решение пока складировать мост на Алом поле. Он находится, как если спускаться по лестнице в сторону храма Александра Невского, с левой стороны. И вся проблема в том, что они демонтируются с торцами, а по старой технологии это глина и песок. И мы, во-первых, не могли обсчитать эту историю, ни одна строительная программа не выдает нам ценник. А вы сами понимаете, что, чтобы заключать контракт, нужно рассчитать все по общепринятым формулам. Ну, вроде как сейчас находим общее понимание, договариваемся, чтобы нам бюджетные предприниматели помогли»,— рассказал Виктор Ереклинцев.

По его словам, восстановить мост хотят примерно в том месте, где он был найден, и создать арт-объект. Также рассматривается вариант благоустройства при Саде камней. Воссоздать мост планируют до конца предстоящей зимы.