Новый путепровод через железную дорогу в Новосинеглазово строится с опережением графика, сообщил врио мэра Челябинска Алексей Лошкин в своем телеграм-канале.
«Длина сооружения свыше 600 метров. Мост будет двухполосным, ширина проезжей части 7,5 метра. Для пешеходов обязательно обустроим тротуары», — написал Алексей Лошкин.
В данный момент монтируются крайние опоры, переносятся водоводы, газовые и электрические сети. Транспорт пока идет по временной объездной дороге. Далее предстоит смонтировать балки пролетного строения.
Новый путепровод позволит разгрузить транспортные потоки, повысить безопасность проезда в поселок Новосинеглазово, туда в данный момент ведет единственная дорога по улице Челябинской. Она проходит через ж/д переезд, который часто бывает закрыт.
Новый путепровод решит проблему пробок возле переезда и позволит существенно экономить время в пути.
Объект строится при поддержке губернатора Алексея Текслера по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Срок сдачи в эксплуатацию — летом 2026 года.
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