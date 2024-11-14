Мост через железную дорогу в Новосинеглазово строят с опережением графика

Новый путепровод позволит разгрузить транспортные потоки в поселок

Новый путепровод через железную дорогу в Новосинеглазово строится с опережением графика, сообщил врио мэра Челябинска Алексей Лошкин в своем телеграм-канале.



«Длина сооружения свыше 600 метров. Мост будет двухполосным, ширина проезжей части 7,5 метра. Для пешеходов обязательно обустроим тротуары», — написал Алексей Лошкин.

В данный момент монтируются крайние опоры, переносятся водоводы, газовые и электрические сети. Транспорт пока идет по временной объездной дороге. Далее предстоит смонтировать балки пролетного строения.



Новый путепровод позволит разгрузить транспортные потоки, повысить безопасность проезда в поселок Новосинеглазово, туда в данный момент ведет единственная дорога по улице Челябинской. Она проходит через ж/д переезд, который часто бывает закрыт.



Новый путепровод решит проблему пробок возле переезда и позволит существенно экономить время в пути.



Объект строится при поддержке губернатора Алексея Текслера по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Срок сдачи в эксплуатацию — летом 2026 года.