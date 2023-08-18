Москва выделит Челябинской области дополнительные деньги на закупку автобусов

Федеральное правительство выдало беспроцентный кредит на 300 миллионов рублей

Федеральное правительство одобрило заявку Челябинской области на дополнительные 300 миллионов рублей для закупки автобусов, сообщил в своем телеграм-канале вице-премьер Марат Хуснуллин. Это стало третьим и последним этапом распределения 50 миллиардов рублей, предназначенных для обновления автобусного парка регионов.

Ранее, в первом этапе распределения казначейских кредитов, Челябинская область получила 1,2 миллиарда рублей. Тогда стало известно, что регион закупит на эти деньги 121 автобус для 21 муниципалитета. Техника будет оснащена маршрутоуказателями, оборудованием для перевозки маломобильных пассажиров, кондиционерами, системами видеонаблюдения и валидаторами.

На этот раз Южный Урал вошел в число 18 регионов, получивших беспроцентный заем. Всего в этот раз субъектам решили направить 4,4 миллиарда рублей.

Наибольшие суммы — по 500 миллионов рублей — получат Ярославская, Кемеровская и Нижегородская области, а также Краснодарский край. Меньше всех — по 100 миллионов — направят в Северную Осетию, Архангельскую, Владимирскую, Орловскую, Псковскую, Саратовскую и Смоленскую области.

Напомним, в Челябинской области на прошлой неделе одобрили еще один казначейский кредит на строительство очистных сооружений двух крупнейших объектов Челябинска.



А накануне губернатор Алексей Текслер в ходе совещания с президиумом Госсовета заявил, что в Челябинске к 2024 году полностью обновится общественный транспорт. Глава региона также рассказал о замене подвижного состава не только в столице Южного Урала, но и в других городах и селах Челябинской области.