Москва передала Миассу 27 низкопольных автобусов

Под столичный транспорт разработают новую маршрутную сеть

В Миассе в 2022—2023 годах разработают новую маршрутную сеть для муниципального общественного транспорта, сообщили ИА «Первое областное» в администрации города. На муниципальных маршрутах будут работать автобусы, безвозмездно переданные Миассу из Москвы.

Речь идет о 27 автобусах большой вместимости марки ЛиАЗ, которые прибыли в Миасс из столицы в конце мая. Автобусы не новые: 9 из них 2011 года выпуска, 18 — 2012 года выпуска.

После завершения процедуры передачи транспортники Миасса проверят их техническое состояние и отремонтируют.

В ближайшие год-два власти Миасса планируют разработать для автобусов новую маршрутную сеть.

«В рамках данных работ будет проведено обследование пассажиропотоков, по анализу которого будет принято решение о внесении изменений в расстановку транспортных средств на маршрутах по вместимости», — уточнили в мэрии.

Стоит отметить, что в настоящее время собственного парка пассажирских автобусов в Миассе нет. Так что московские ЛиАЗы станут первыми муниципальными автобусами в новейшей истории города.