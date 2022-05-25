Москва бесплатно передает Катав‑Ивановску коммунальную спецтехнику

Самосвалы, тракторы, тягач и поливомоечный комплекс направят на обслуживание городской инфраструктуры

Катав-Ивановску передают коммунальную технику из Москвы. Семь единиц бывшей в употреблении спецтехники из столичного региона в ближайшее время отправятся в район. Самосвалы, тягач, тракторы и поливомоечный комплекс приедут в муниципалитет на четырех тралах, сообщили в пресс-службе района.

Мосгортранс передает муниципалитетам Челябинской области спецтехнику для коммунальных служб и общественный транспорт.

«Как только я узнал, что есть возможность забрать коммунальную технику в район, сразу отправил в Москву специалиста и механика АТП. Они проверили 18 единиц, из них 7 оказались в хорошем состоянии и на ходу. Примерная стоимость этой техники более 10 млн рублей. Технику отдают совершенно бесплатно. Нужно оплатить только расходы на транспортировку из Москвы», — пояснил глава Катав-Ивановского района Николай Шиманович.

Деньги на доставку техники депутаты выделили из резервного фонда. На транспортировку на четырех тралах потребуется 1,2 млн рублей. Всего в район поставят два трактора МТЗ, два самосвала «КамАЗ», поливомоечный комплекс, дорожную машину и тягач.

Николай Шиманович уточнил, что эта техника во многом улучшит работу коммунальной сферы города, и поблагодарил губернатора Алексея Текслера за возможность ее получить.