Московский вуз проведет в Челябинске день открытых дверей для будущих юристов

В этом году Уральский филиал РГУП открывает 120 бюджетных мест

В субботу, 6 июля, Уральский филиал Российского государственного университета правосудия в Челябинске проведет день открытых дверей, рассказали ИА «Первое областное» в вузе.

Российский государственный университет правосудия считается одним из самых больших юридических вузов страны: здесь обучаются около 25 тысяч студентов и работают более трех с половиной тысяч преподавателей. Каждый год здесь повышают свою квалификацию 11 тысяч работников судебной системы.

«От других вузов Челябинской области, где дают юридическое образование, наше учебное заведение отличается большим количеством бюджетных мест. Например, этим летом филиал планирует набрать около 120 абитуриентов на бюджетные места, в том числе по квоте для детей участников СВО», — говорят в вузе.

Студенты смогут получить среднее профессиональное образование, а также высшее по программам бакалавриата, магистратуры и специалитета. Все выпускники получат московские дипломы.

«При университете также работает военный учебный центр, в котором готовят офицеров по военно-учетным специальностям. Выпускникам Центра присваивается звание „лейтенант юстиции“ с возможностью зачисления в запас. Офицеры юстиции проходят службу в гарнизонных военных судах, военных прокуратурах гарнизонов и округов», — добавляют в вузе.

Учиться в вузе можно очно, заочно, очно-заочно, иногородним предоставляется общежитие в Челябинске.

День открытых дверей пройдет в формате диалога. Абитуриенты смогут задать вопросы сотрудникам и в тот же день подать документы.