Московский хирург решил «мужские проблемы» двух челябинских пациентов

Два пациента избавились от недугов, о которых не принято говорить открыто

В Челябинской областной клинической больнице прошел мастер-класс для врачей по исправлению половых органов у мужчин. Проблемы, которые осветил мастер-класс, встречаются не так часто, но они портят жизнь пациентам, сообщают в пресс-службе клиники.

«Все, что касается сексуальных функций, полового органа, вызывает смущение. Не каждый мужчина готов прийти и рассказать доктору о своих проблемах. В итоге мы встречаемся с пациентами, когда проблема уже запущена, и приходится тратить на ее решение больше усилий», — говорит профессор МГМУ имени Сеченова, заведующий отделением урологии и андрологии НЦ АГиП имени Кулакова Сафар Гамидов.

Первую операцию Сафар Гамидов провел пациенту с болезнью Пейрони. Этот недуг вызывает фиброзные изменения в оболочке пениса и, как следствие, его искривление. Болезнь считается последствием травмы или врожденной патологией. Если искривление мешает полноценной жизни или доставляет болевые ощущения, то пациенту нужна хирургическая коррекция.

«В год на амбулаторном приеме можно увидеть до 20 таких пациентов. Большая часть из них — неоперированные, страдающие пациенты. Они либо не леченные совсем, стеснялись с этим вопросом обратиться, либо леченные консервативно с нулевым эффектом», — говорит главный уролог Челябинской области, заведующий отделением урологии ЧОКБ Сергей Кокнаев.

Вторым пациентом Сафара Гамидова стал мужчина, страдающий от сужения мочеиспускательного канала. Во время операции ему установили фрагмент трансплантата из слизистой щеки.

Обе операции транслировались в зал телемедицины, где сидели врачи андрологи-урологи и студенты ЮУГМУ.

«Врачам-андрологам негде учиться. Поэтому в НМИЦ им. Кулакова создано профильное отделение и образовательные циклы, с которыми мы приезжаем в ведущие клиники по всей стране», — подчеркнул значимость мастер-класса для медиков Сафар Гамидов.

Но и сам пациент должен нести ответственность за свое здоровье.

«Загнать мужчину к урологу сложно. Это либо привела мама, либо привела жена, сам не пойдет. Часть пациентов страдает еще потому, что наши коллеги, урологи в поликлиниках, могут сказать: я не знаю, что с этим делать, ко мне даже не приходи. Они просто не знают, что необходимо такого пациента направлять к нам. Такие операции бесплатны для пациента, они входят в программу ОМС», — замечает Сергей Кокнаев.

