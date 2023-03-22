Московские студенты не смогли отличить правду от лжи в шоу Стаса Ярушина и проекта «Лапша»

﻿Команда фактчекингового сервиса и известный шоумен провели эксперимент на площади у здания столичного вуза

Половина московских студентов не смогла отличить фейк от реального факта в ходе эксперимента, устроенного недавно проектом «Лапша Медиа» при участии актера Стаса Ярушина. Результат удручающий, тем более что к 2024 году число фейков в информационном пространстве России может вырасти более чем в два раза, считают в АНО «Диалог».



По данным опросов, 64 процента россиян полагают, что могут отличить правду от лжи в предложенной их вниманию информации. Однако пример студенческой молодежи эти данные опровергает. В рамках фактчекингового проекта «Лапша» актер Стас Ярушин предлагал студентам московских вузов на первый взгляд простые, но на деле каверзные утверждения: «В Тихом океане до сих пор обитает гигантская акула мегалодон», «Земля каждый год расширяется», «В Швейцарии едят кошек». Около половины участников дали неправильные ответы и вынуждены были выполнить забавные задания от организаторов.

Напомним, проект «Лапша Медиа» был запущен в 2022 году специально для выявления и разоблачения фейков. Авторы проекта проверяют любую поступающую им от пользователей информацию и делают выводы: правда перед ними или очередной информационный вброс.

Шоу у «Лапши» и Ярушина вышло веселое, но вот результаты как минимум настораживают. В 2022 году в рунете было выявлено почти 4 тысячи уникальных фейков, большая часть которых была связана с ходом специальной военной операции и экономической ситуации в России. С начала 2023 года, напомним, регулярно вбрасывались в Сеть ложные сведения о второй волне мобилизации, возможности ракетных ударов по российским территориям, блокировке YouTube и так далее.

«Мы прогнозируем, что в следующих годах тренд на увеличение числа фейков сохранится. Нами прогнозируется увеличение количества копий фейковых сообщений до 22 млн в 2024 году. При менее пессимистичных оценках объем числа фейковых сообщений может достигнуть 15 млн в 2024 году, однако это все равно кратно больше, чем до начала СВО», — считает советник генерального директора АНО «Диалог Регионы» Тихон Макаров.

По словам Макарова, самое неправильное при столкновении с фейком — выдать эмоциональную, необдуманную реакцию. Именно этого добиваются создатели и распространители ложных новостей, пытаясь нанести вред психическому здоровью россиян, их кошельку или отношениям с близкими.