Мошенники звонят челябинцам по объявлениям о продаже вещей

Для развода на деньги преступники используют стандартную схему

Популярные сайты для продажи личных вещей скрывают реальные телефоны челябинцев, но мошенники научились обходить этот уровень защиты. При этом используется давно знакомый сценарий обмана.

«Вслед за звонками по телефону и в мессенджерах мошенники освоили новый канал — связь через приложения площадок для объявлений. Пока от них не защищают антиспам и антимошеннические фильтры», — говорит руководитель департамента цифрового бизнеса Банка ВТБ Никита Чугунов.

Когда продавец получает звонок от посетителя знакомого сайта, они искренне верит, что к нему обратился потенциальный покупатель.

На первом этапе злоумышленник предлагает продавцу перевести задаток или полную оплату товара на банковскую карту и спрашивает ее номер.

После этого мошенник вычисляет, какой банк выпустил карту, вводит ее данные на странице онлайн-банка и, используя функцию восстановления пароля, пытается получить доступ к личному кабинету. Настоящему владельцу карты приходит смс с кодом доступа, а мошенник «забалтывает» продавца и просит его назвать эти цифры для подтверждения перечисления задатка.

Понятно, что деньги хозяин карты в итоге не получает, а преступник входит в чужой онлайн-банк и оценивает финансовое положение жертвы.

Через несколько дней в игру вступает сообщник преступника. Он представляется сотрудником службы безопасности банка или силовых ведомств и сообщает, что кто-то пытается снять с его счета деньги. Лжесотрудник банка интересуется: не получал ли хозяин счет подозрительных звонков. Когда жертва вспоминает случай с задатком, мошенник предлагает спасти средства с помощью безопасного счета или специального, нового приложения-защитника. Продавец верит и помогает перевести средства.

Эксперты просят не сообщать незнакомцам банковские данные: номер счета или карты, а также любые коды из СМС. При малейшем подозрении на обман, следует прекратить диалог.

