Популярные сайты для продажи личных вещей скрывают реальные телефоны челябинцев, но мошенники научились обходить этот уровень защиты. При этом используется давно знакомый сценарий обмана.
«Вслед за звонками по телефону и в мессенджерах мошенники освоили новый канал — связь через приложения площадок для объявлений. Пока от них не защищают антиспам и антимошеннические фильтры», — говорит руководитель департамента цифрового бизнеса Банка ВТБ Никита Чугунов.
Когда продавец получает звонок от посетителя знакомого сайта, они искренне верит, что к нему обратился потенциальный покупатель.
На первом этапе злоумышленник предлагает продавцу перевести задаток или полную оплату товара на банковскую карту и спрашивает ее номер.
После этого мошенник вычисляет, какой банк выпустил карту, вводит ее данные на странице онлайн-банка и, используя функцию восстановления пароля, пытается получить доступ к личному кабинету. Настоящему владельцу карты приходит смс с кодом доступа, а мошенник «забалтывает» продавца и просит его назвать эти цифры для подтверждения перечисления задатка.
Понятно, что деньги хозяин карты в итоге не получает, а преступник входит в чужой онлайн-банк и оценивает финансовое положение жертвы.
Через несколько дней в игру вступает сообщник преступника. Он представляется сотрудником службы безопасности банка или силовых ведомств и сообщает, что кто-то пытается снять с его счета деньги. Лжесотрудник банка интересуется: не получал ли хозяин счет подозрительных звонков. Когда жертва вспоминает случай с задатком, мошенник предлагает спасти средства с помощью безопасного счета или специального, нового приложения-защитника. Продавец верит и помогает перевести средства.
Эксперты просят не сообщать незнакомцам банковские данные: номер счета или карты, а также любые коды из СМС. При малейшем подозрении на обман, следует прекратить диалог.