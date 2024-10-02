Мошенники запустили вирус-троян, имитирующий уведомления от банка

Выявлен очередной способ кражи денег со счетов россиян

В России выявили новую схему мошенничества, с помощью которой злоумышленники выманивают деньги у людей. Неизвестные распространяют вирус-троян, имитирующий пуш-уведомления от банка о списаниях средств. Затем жертве звонит якобы сотрудник банка и предлагает спасти деньги, сообщили в пресс-службе МВД России со ссылкой на «Известия».

Неизвестные рассылают на электронные почты письма с фишинговыми ссылками. Это могут быть письма от банков, «Госуслуг» и всяких ведомств. После того, как человек переходит по ссылке, на его телефон попадает вирус-троян, и смартфон начинает жить своей жизнью: открывать приложения, листать вкладки, блокировать экран. Затем на телефон начинают приходить якобы пуш-уведомления от банков о списании средств. Сразу после этого жертве звонит мошенник и сообщает, что ее личный кабинет взломан и нужно как можно скорее спасать деньги.

Мошенники могут попросить потерпевшего перевести деньги на якобы безопасные счета либо выманивать у него доступ к онлайн-банку.

Полицейские призывают не переходить по ссылкам и не скачивать какие-либо приложения по просьбе неизвестных, а также иметь антивирус и регулярно обновлять его. Если вы все-таки поймали вирус, то необходимо вернуть телефон к заводским настройкам.