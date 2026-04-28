Мошенники обещают челябинцам медали и выплаты

А сами воруют персональные данные жертвы

В Челябинске участились случаи, когда мошенники под видом официальных лиц сообщают жителям города о якобы положенных им государственных наградах, денежных выплатах и медалях, предупреждает пресс-служба администрации города.

Главная цель аферистов — заставить жертву поверить в «награду» и добровольно передать мошенникам личные данные.

«Настоящие сотрудники администрации никогда не запрашивают по телефону паспортные данные, СНИЛС, ИНН или другую личную информацию. Если в разговоре речь заходит о подобных сведениях — это верный признак обмана», — подчеркивают в пресс-службе.

Если собеседник вызывает сомнение, немедленно прекращайте с ним разговор. Никогда также не переходите по ссылкам из сообщений или звонков — так мошенники получают доступ к вашим устройствам и личным данным.