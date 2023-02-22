Мошенники выманили у жительницы Челябинска больше миллиона рублей

Женщина надеялась на заработок онлайн

Пенсионерка осталась без внушительной денежной суммы из-за уловок интернет-аферистов. Кибермошенники позвонили женщине и пообещали хороший заработок после игры на бирже. Но обещанных денег потерпевшая не получила, зато потеряла на играх больше миллиона рублей, сообщили в отделе полиции «Калининский» УМВД России по Челябинску.

Злоумышленники убедили челябинку в том, что сначала нужно внести деньги на счет, чтобы получить акции. А затем, дождавшись повышения цены, можно выгодно их перепродать. Перспектива быстрого заработка оказалась настолько заманчивой, что женщина за несколько дней потратила на «акции» больше миллиона рублей. Затем брокер сообщил, что платформа заблокировалась, и перестал выходить на связь. Женщина, поняв, что ее обманули, обратилась в полицию.

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).